Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorunları Halının Altına Süpürerek Çözemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorunları Halının Altına Süpürerek Çözemeyiz.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorunları halının altına süpürerek çözemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorunları halının altına süpürerek çözemeyiz. Sosyal hastalıkları yok sayarak tedavi edemeyiz. Problemlerden kaçarak, saklanarak, gizleyerek kurtulamayız. Bizi ve tüm insanlığı tehdit eden meseleleri sükutla geçiştiremeyiz. Bilakis biz görmezden geldikçe sorunlar katlanacaktır, büyüyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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