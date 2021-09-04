Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de partisinin Genişletilniş İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, sık sık sloganlarla kesilirken toplantıda ilginç anlar da yaşandı. Erdoğan, sorduğu soruya cılız bir şekilde "Evet" yanıtı veren gençlere sitem etti.
Erdoğan, "Evet" sesinin daha yüksek çıkması gerektiğini belirterek,"Bakıyorum da sesiniz sedanız çıksın. Marşları söylerken iyisiniz de asıl yürekten olanı söylerken sessiz kaldınız gençler. Allah'ın yardımı ve milletimizin isteğiyle tüm oyunları birer birer bozduk" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ilerleyen dakikalarda da sık sık sloganlarla kesildi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorusuna cılız sesle cevap veren salondakilere sitem - Son Dakika