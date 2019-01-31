Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal Belediyecilik Anlayışımızı Tüm Mağdur ve Mazlumlarla Birlikte...
1 saat önce
IHAAW133111-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal belediyecilik anlayışımızı tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize hizmet verecek şekilde genişleteceğiz" dedi.
IHAAW133111-SIY/31-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Sosyal belediyecilik anlayışımızı tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize hizmet verecek şekilde genişleteceğiz" dedi. 31.01.2019 13: 31: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:37 Kaynak: İHA
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