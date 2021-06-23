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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz

23.06.2021 14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz. Bizim öncelikli vazifemiz, halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek; Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmektir" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz. Bizim öncelikli vazifemiz, halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek; Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkanları ile bir araya geldi. Erdoğan, toplantıyı düzenleyen Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nı kutlayarak, bundan sonra daha sık bir araya gelmeyi ümit ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin mahalli idareler karnesiyle milletin teveccühünü kazanan parti olduğunu belirterek, "Bize 19 yıl önce iktidar kapısını açan, 19 yıl boyunca iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki üstün gayretlerimiz, hizmetlerimiz, başarılarımızdır. Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla mahalli idarelerin gücünü ve hizmet kabiliyetini daha da artırdık. Vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerin önemli bir kısmını halen belediyelerimiz yürütüyor. Bu bakımdan her birinizin işlerini yürütürken büyük bir mekanizmanın en kritik parçası olduğunuzu unutmadan çalışması son derece önemlidir. AK Parti son 19 yılda insanımızın beklentilerinin çıtasını da yükseltmiştir. Artık vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da bekliyor. İnsanımız telefon açtığında muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, bir sıkıntısını ilettiğinde çözülmesini, kısa vadede çözülmese bile en azından ilgilenilmesini arzu ediyor. 'Gönül belediyeciliği' derken, biz de işte böyle bir anlayışı kastediyoruz. Yani vatandaşa değer veren, sorunlarına samimiyetle çözüm arayan, gayretli, çalışkan, dürüst bir belediyecilik tazarrudan bahsediyorum" dedi.

'SAMİMİYETİ ELDEN BIRAKMAMANIZI İSTİYORUM'Gönülden yapılan her işin bereketlendiğini belirten Erdoğan, "Yüksünerek yapılan işlerin hiç kimseye faydası olmaz. Sizlerden insanımıza canla başla hizmet ederken güler yüzü, saygıyı, samimiyeti, tevazuyu asla elden bırakmamanızı istiyorum. AK Parti'li belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı. Vatandaşın içinde bulunmalı. Sokaktan, çarşıdan, pazardan ayağını asla kesmemelidir. Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz. Bizim siyasetteki varlık gayemiz, birilerine imtiyaz sağlamak, birilerine menfaat devşirmek, birilerini makam mevki sahibi kılmak değildir. Bizim öncelikli vazifemiz, halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek; Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmektir" diye konuştu.'İHALELERİ CANLI YAYINLAYIN'Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına seslenerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizlerden 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız manifestodaki 11 prensibe sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum. Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin. Millet sizin eserlerinizi, hizmetlerinizi görsün. Yerel yönetimler başkanlığımız illerimize yönelik özel çalışmalar yapıyor. Adeta her belediyemizin röntgenini çekiyor. Bu çalışma sonunda sizin önümüzdeki seçimlere kadar izleyeceğiniz yol haritası ortaya çıkmaktadır. Unutmayınız, sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını da etkileyecektir. Bunun için sizlerden özellikle şehrinizin her bir hanesine ulaşarak, sorunları yerinde görmenizi, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmenizi özellikle rica ediyorum. Bu süreci gayet iyi hazmetmeli, halkımızla bir defa kapı dışından değil kapılarak çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Bunu geliştirerek gönül belediyeciliğini de tüm şehirlerde yaygınlaştırmamız lazım ve mütevazı olmak, tevazu içinde çalışmalarımızı yayınlaştırmak bizim için en önemli görev. Bunu başaracağınıza inanıyorum. 2023'e böyle hazırlanmamızın gereğini tekrar hatırlatıyorum."


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Adalet, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz - Son Dakika


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