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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüştü

11.12.2021 14:46

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyanın tehdit ve güvenlik sorunu haline geldiğine dikkat çekti. Erdoğan, "İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi STRATCOM SUMMIT 2021'e video mesaj gönderdi. Mesajında sosyal medyanın, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''DEMOKRASİ İÇİN ANA TEHDİT KAYNAKLARINDAN BİRİNE DÖNÜŞTÜ''

Erdoğan, "Bu süreçte stratejik iletişim faaliyetlerinin önemi de artıyor. Özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. Etkili bir denetim denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ VE İDARİ DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ''

Dezenformasyonun sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçtiğini belirten Erdoğan, "Bu durum küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır. Kamuoyunu doğrudan bilgilendirmek, dezenformasyon ve propaganda ile hakikat dairesinde mücadele etmek bu bakımdan önem arz ediyor. Vatandaşlarımız doğru ve tarafsız haber alma hakkına halel getirmeden insanımızı özellikle toplumumuzun savunmasız kesimlerini yalana ve dezenformasyona karşı korumaya çalışıyoruz. Dünyadaki iyi örnekler ışığında, kendi ihtiyaçlarımız çerçevesinde yasal zeminde gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Tüm bunları yaparken de demokrasinin ve uluslararası hukukun bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket ediyoruz.' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüştü

ALGI OPERASYONU VURGUSU

Maddi gücü, uluslararası konumu, iddiası ne olursa olsun kimsenin, hiçbir şirketin uluslararası hukukun üstünde olmayacağını vurgulayan Erdoğan, ''Kendini layüsel olarak gören küresel şebekelere rağmen açık ve temiz bir iletişim anlayışı ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hakikatin algı operasyonlarıyla değersizleştirilmesine, gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

''YOL HARİTASINI OLUŞTURDUK''

Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ulusal kamu diplomasisi strateji belgesi ve eylem planı yayınlayarak ilgili kurumların yol haritasını oluşturduk. Halen hazırlıkları süren stratejik iletişim politika belgesiyle inşallah bu çabaları bir üst seviyeye taşıyacağız. İlk kez düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Zirvenin bu alanda trendleri belirleyen yetkin katılımcıları ile stratejik iletişim çalışmalarına yön veren bir platforma dönüşeceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüştü

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Faşizm, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüştü - Son Dakika
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