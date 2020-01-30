Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya devasa ve tamamen kontrolsüz bir alan olarak adeta hayatımızın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal medya devasa ve tamamen kontrolsüz bir alan olarak adeta hayatımızın... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya devasa ve tamamen kontrolsüz bir alan olarak adeta hayatımızın...

6 saat önce

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Tanıtım videosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

5. Anadolu Medya Ödülleri töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Tanıtım videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.

(1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya devasa ve tamamen kontrolsüz bir alan olarak adeta hayatımızın...

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 03:19:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya devasa ve tamamen kontrolsüz bir alan olarak adeta hayatımızın... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]