Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından açıkladı: Türkiye'yi hidroelektrik santralleri alanından çok farklı bir boyuta taşıdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan elektrik alanında yapılan yatırımlara ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLK 10'DA

Erdoğan'ın paylaştığı görselde Türkiye'nin hidroelektirk alanında geldiği noktaya vurgu yapıldı. Paylaşımda Türkiye'nin hidroelektrik alanında ilk 10 ülke arasında olduğu belirtildi.

TOPLAM ÜRETİMDEKİ PAYI YÜZDE 20,1

Türkiye'de 31 bin 436 megavat kurulu güç, 735 hidroelektrik santrali olduğu belirtilen paylaşımda, hidroelektriğin toplam elektrik üretimindeki payımım yüzde 20,1 olduğu söylendi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşım:



