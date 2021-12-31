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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

31.12.2021 12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, 'Yola devam' dedik, gece gündüz çalıştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, 'Yola devam' dedik, gece gündüz çalıştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2021 yılındaki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

"Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, 'Yola devam' dedik, gece gündüz çalıştık." ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kasım ayı itibarıyla toplamda 64,6 milyar lira destek sağladık. Şiddet Önleme Merkezleri ile 297 bin kişiye hukuki yönlendirme yapıldı, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlandı. 6 bin 969 engelli ve devlet korumasından yararlanmış gencimizi kamuda istihdam ettik. Devletimizin şefkat elini onların üzerinden hiç eksik etmeyeceğiz. Hizmeti, evde bakım yardımı ile ayda 535 bin vatandaşımızın ayağına götürdük. İhtiyaç sahibi hanelerimize 1,8 milyar lira yakacak ve 2,3 milyar lira elektrik tüketimi desteği sağladık. Aile Sosyal Destek Programı ile 858 bin 558 haneye ulaştık. 7 bin 111 engelli vatandaşımıza bakım hizmeti sağladık. Çocuk bakım kuruluşlarında 13 bin 227 evladımıza hizmet verdik. 60 bin 339 yatak kapasiteli 50 öğrenci yurdunu tamamladık, evlatlarımızın hizmetine sunduk."

Erdoğan, toplam seyirci kapasitesi 54 bin 255 kişiyi bulan 4 stadyumu şehirler ve spor kulüplerine kazandırdıklarını, Formula 1'in de aralarında bulunduğu tam 164 uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

"Can dostlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik"

"Özgür birey, güçlü toplum daha demokratik bir Türkiye" perspektifini ortaya koyan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda köklü bir değişikliğe imza atarak can dostlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Hukuk mahkemelerinde internet üzerinden duruşmalara katılabilmeyi mümkün hale getiren e-duruşma sistemini 81 ilin tamamında uygulamaya başladıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Emniyet birimlerimize bağlı insansız hava araçlarımız toplamda 43 bin 857 saat uçuş gerçekleştirdi. Kahraman güvenlik güçlerimiz 181 terör eylemini engelledi. Engellenen eylemler sonucu yüz binlerce mühimmat da ele geçirildi. Terörle mücadelemize güçlü, kararlı ve etkin bir biçimde devam ettik. 1542 mağara ve sığınağı ele geçirdik. Yurt içindeki terörist sayısını 156'nın altına düşürdük. Son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kesintisiz şekilde sürdürdük. 2 bin 700'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için hayati önem taşıyan savunma sanayii alanında yüzde 20'lerden devraldığımız yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'e ulaştırdık."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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