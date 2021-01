Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya silahşörleri mesele CHP olunca sus pus kesildiler" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medya silahşörleri mesele CHP olunca sus pus kesildiler"

-"CHP'deki taciz, tecavüz furyasına dikkat çekerek CHP yönetiminin bu tablo karşısında yüzlerinin kızarmamasından duyduğum üzüntüyü söylemiştim"

-"CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor. CHP yönetimi bu meseleyi unutturmaya çalışıyor"

"2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Skandalların ortaya çıkmış olmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor. CHP Genel Başkanı ve yönetimi görmedim, duymadım konuşmadım taktiğiyle bu meseleyi unutturmaya çalışıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkünden canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada, "Dağıtarak, kırarak dökerek değil toparlayarak, birleştirerek kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız. Üye sayımızın kağıt üzerinde 11 milyonu geçmesi kadar bu insanların her birini kutlu davamızın taşıyıcısı, savunucusu haline getirmemiz de önemlidir. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız. Günün 24 saati ve haftanın her günü milletimizin içinde olacak, tek tek her bir insanımızın desteğini alacağız. Ülkemizin bugüne kadarki kazanımlarını koruma yanında kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak boynumuzun borcudur. Hep söylediğim gibi, AK Parti İçişleri Bakanlığı'na verilen bir dilekçeyle kurulmuş sadece isim, bina ve amblemden ibaret bir parti değildir. Milletimiz tarafından kurulan, sahibi de milletimiz olan bir partidir. İşine dört elle sarılmayan hiç kimsenin AK Parti'de başarılı olma şansı yoktur. Bir kez daha altını çizerek tekrarlıyorum önce kendi kadrolarımızı, üyelerimizin tamamını ve tüm toplumu da kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız" dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında, "Son toplantımızda CHP'deki taciz, tecavüz, hırsızlık ve ahlaksızlık furyasına dikkat çekerek CHP yönetiminin bu tablo karşısında yüzlerinin kızarmamasından duyduğum üzüntüyü sizlerle paylaşmıştım. Skandalların ortaya çıkmış olmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor. CHP Genel Başkanı ve yönetimi görmedim, duymadım konuşmadım taktiğiyle bu meseleyi unutturmaya çalışıyor. Benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşörleri ve güya sivil toplum kuruluşları, mesele CHP olunca sus pus kesildiler. Her seferinde gerçekler yüzlerine çarpıldığı halde büyük pişkinlikle yalanlarına devam ediyorlar. Her hafta bir başka memur grubunu tehdit ediyorlar. CHP'ye destek vermeyen çiftçiyi zaten insan yerine koymuyorlar. Kendi yanlarında yer almayan işçiye, esnafa, sanatçıya, sporcuya hakarette sınır tanımıyorlar. Bu zihniyet işi, ülkemizin güzide bir sanatçısının televizyon programına katılanları linç etmeye kadar vardırdı. Son olarak bu partinin yöneticilerinden biri "başçavuşundan uzman çavuşuna kadar" diye başlayan bir cümleyle kahraman ordumuzun mensuplarına sadırdı. Bu ülkenin tüm kamu görevlilerinin devletin emrinde görev yaptığını gördükçe tahammül edemiyorlar. TSK'nın önce değerli komutanlarını hedef almışlardı. Şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler. Neymiş, "bunların hepsi AK Parti militanı olmuş". Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız. Girdiği her seçimde sokaktaki 2 kişiden birinin oyunu alan partiye bu ithamı yapanlar kendilerinin kimlerle hangi işi çevirdiğini milletimizin bilmediğini mi sanıyorlar. Hukuk elbette kendi üzerine düşeni yapacaktır. Bize düşen, o gün gelene kadar, tüm taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlaksızlık vakalarının siyasi faturasını CHP'nin önüne koymaya devam etmektir.

Hayatımız boyunca yaptığımız gibi bundan sonra da haktan ve hakikatten yana bakarak yolumuza devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayana kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Geçtiğimiz yılı, salgının gölgesinde geçirmiş olmamıza rağmen yatırımlarda ve bütçe uygulamalarında oldukça iyi sonuçlarla kapattık. Biz yılı pozitif büyüme ile kapatmayı planlıyoruz. Salgın tedbirleri sebebiyle sıkıntıya düşen tüm kesimlere devletin imkanlarını sonuna kadar açtık. 2021'de İnşallah çok daha büyük bir atılım gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Yaşadığımız büyüklü küçüklü badireler ülkemizi her türlü krize dayanıklı hale getirmiştir. Son bir gayretle Türkiye'yi yeniden oyunun dışına itmek, rayından çıkarmak, hedeflerinden koparmak isteyenler, ellerindeki tüm kozları sahaya sürmüş durumdadır. Buna karşılık dostlarımızın muhabbetini, sevgisini, desteğini de güçlü bir şekilde yanımızda hissediyoruz" ifadelerinde bulundu.