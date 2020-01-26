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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar."
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar."
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