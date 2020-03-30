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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal yardım programlarımızda kayıtlı 2 milyon haneye biner lira nakit...
35 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı. (3)
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:24 Kaynak: AA
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