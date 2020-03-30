Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı. (3)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu