Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon sözleri: 2023 sonunda yüzde 20'lere, 2024'te tek haneli rakamlara düşüreceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon sözleri: 2023 sonunda yüzde 20'lere, 2024'te tek haneli rakamlara düşüreceğiz

13.12.2022 11:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonunun ne zaman düşeceğine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20'ler seviyesine, 2024'te tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği millete sesleniş konuşmasında vatandaşın belini büken enflasyon sorununa ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"BU SORUNUN DA İÇ VE DIŞ SEBEPLERİ VARDIR"

Küresel krizlerin tetiklediği bir diğer sorunun enflasyon ve hayat pahalılığı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Ekonomideki pek çok unsur gibi bu sorunun da iç ve dış sebepleri vardır. Emtia fiyatlarındaki yükselişin en belirgin faktörü olan dış sebeplerin istikrara kavuşmasının biraz vakit alacağı anlaşılıyor. İçeride ise kimi panikten, kimi art niyetten kaynaklanan kurdaki ve maliyetlerdeki artışla izah edilemeyen fahiş fiyat artışlarına maruz kaldığımız bir gerçektir. Sevindirici olan ise tüm bu tablo içinde Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeye dayanan ekonomi programını uygulamayı sürdürmesidir. Bugün açıklanan ekim ayı işsizlik rakamları istihdamdaki artışın devam ettiğini göstermektedir. İstihdamın 31,2 milyonu bulduğu, ihracatın 250 milyar doları geçtiği onca badireye rağmen döviz rezervlerinin arttığı bir dönemde asıl zor olanı başarırken daha kolay konularda kendi ayağımıza kurşun sıkamayız. Buradan hem vatandaşlarımıza, hem üreticilerimize, hem perakendecilerimize, hem gayrimenkul ve araç sahiplerine, hem menkul kıymet ticareti yapanlara seslenmek istiyorum. Ülkenize güvenin, ülkenize sahip çıkın, ülkenize destek verin, kısa vadeli endişeleriniz ve kazanç kaygılarınızla ülkenizin geleceğine zarar verecek her türlü tasarruftan uzak durun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesine göre yapsın

"HERKES ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI ALACAK"

Herkesin alın terinin karşılığını alacağını ifade eden Erdoğan, "Elbette herkes alın terinin karşılığı olarak kazanacak, elbette herkesin varlığı gayretinin neticesi olarak değerlenecek. Ama ülkenin ve milletin kaybettiği bir ortamda bireylerin kazancı gibi görünen kazançlar bir aldatmacadan ibarettir. Ürettiği, sattığı, maliki olduğu malı veya hizmeti akıl ve vicdan sınırlarının ötesinde ekonomik işleyişe zarar verecek şekilde fiyatlandıranlar aslında kendilerine de kaybettirdiklerini unutmamalıdır. Hele hele bu yaklaşımı enflasyonun düşüşe geçtiği bir dönemde sergileyenler, kendi bindikleri gemiyi kendi elleriyle deliyor demektir. Yıllık enflasyonun bir kaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada ve fiyatlamaların mevcut yüzde 80'li rakamlara göre yapıldığı bir gerçekken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardına sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesine göre yapsın

"HERKES HESABINI 2023'TE YÜZDE 20'LER SEVİYESİNDE ENFLASYONA GÖRE YAPSIN"

Enflasyon konusunda rakam veren Erdoğan, "Yılbaşında bu çerçevede ortaya çıkacak her hareketlenmeyi yakından izleyecek, reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının ortak geleceği, ortak menfaati bizim için her bir ferdin kişisel kazanç hırsından önemlidir. Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20'ler seviyesine, 2024'te tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
  • Burhan Kaya: Aha buraya yazıyorum faizleri tekrar yükseltip dışarıdan finansman getirecekler seçimden sonra çünkü enflasyonun ye düşmesi başka şekilde olmayacak Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Erdinç Yıldız: Bence düşürecek inanıyorum herşeyin takipçisi oluyorlar dolar. 13 tü 19 a geliyor düşürdüğünü tutammışsın enflasyonda düşer belki ama siz. Hiç birşeyi tutamazsınız anca. Millettin ağzını kapamayı bilrisniz inandğm sizler değil kısır döngüde hastaya verdiğiniz sadece geçici yaşam desteği Cevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon sözleri: 2023 sonunda yüzde 20'lere, 2024'te tek haneli rakamlara düşüreceğiz - Son Dakika

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