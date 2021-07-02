Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında gençlerle buluştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Marmara'daki müsilaj sorunu) Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmara Denizi müsilajdan tamamen kurtarılana dek çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecektir."
Kaynak: AA
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