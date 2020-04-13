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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soylu'nun istifası) İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soylu'nun istifası) İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soylu'nun istifası) İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:48 Kaynak: AA
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