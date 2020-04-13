Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Soylu'nun istifası) İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soylu'nun istifası) İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
(6)
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:48 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar Son Dakika: 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı