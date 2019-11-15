Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maç bitiminde A Milli Takımın soyunma odasına inerek, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maç bitiminde A Milli Takımın soyunma odasına inerek, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı.

Erdoğan, tribünden izlediği 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak şampiyonaya gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımının soyunma odasına indi.

Futbolcuları tek tek tebrik eden, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibini kutlayan Erdoğan'a, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Çakar'ın İzlanda maçı sonrası attığı twit sosyal medyada olay oldu!
MasterChef'ten elenen Mustafa, şeflere isyan etti: Keşke tabak yapmasaydım da gitseydim! Türkiye evinde kalesini gole kapattı! Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 06:44:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]