Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maç bitiminde A Milli Takımın soyunma odasına inerek, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maç bitiminde A Milli Takımın soyunma odasına inerek, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı.

Erdoğan, tribünden izlediği 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak şampiyonaya gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımının soyunma odasına indi.

Futbolcuları tek tek tebrik eden, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibini kutlayan Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:44 Kaynak: AA
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