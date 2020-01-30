Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, "Bu bir işgal projesidir. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, 'Bu bir işgal projesidir. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, "Bu bir işgal projesidir.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, "Bu bir işgal projesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde Orta Doğu barış planına ilişkin,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, "Bu bir işgal projesidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir, satılık değildir" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu, Kudüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:54 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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