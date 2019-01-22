Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler Tutulmazsa Gereken Adımları Atarız
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve Rusya ile görüşmelerin anlayış birliğiyle sonuçlanmasının arzulandığını belirterek, "Aksi takdirde kendi stratejimiz doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Amerika
ve Rusya
ile görüşmelerin anlayış birliğiyle sonuçlanmasının arzulandığını belirterek, "Aksi takdirde kendi stratejimiz doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:25 Kaynak: Youtube
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