Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler Tutulmazsa Gereken Adımları Atarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler Tutulmazsa Gereken Adımları Atarız

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve Rusya ile görüşmelerin anlayış birliğiyle sonuçlanmasının arzulandığını belirterek, "Aksi takdirde kendi stratejimiz doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve Rusya ile görüşmelerin anlayış birliğiyle sonuçlanmasının arzulandığını belirterek, "Aksi takdirde kendi stratejimiz doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:25 Kaynak: Youtube

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