Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkan İstanbulspor'u tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkan İstanbulspor'u tebrik etti

02.06.2022 22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkan İstanbulspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u tebrik etti.

Erdoğan sosyal medya hesabından, "Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u ve tüm taraftarlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbulspor, Güncel, Son Dakika

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