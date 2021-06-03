Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara "Madalyaları çaldırmayın" uyarısı yaptı: Kasa hediye edebiliriz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabulünde konuştu.

ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL EDEN CİMNASTİKÇİLERİ KUTLADI

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Ayşe Begüm Onbaşı'yı kutlayan Erdoğan, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden cimnastikçileri kutladı.

Bakü'de elde edilen başarı sonrasında Olimpiyat hayaline bir adım daha yaklaşıldığını belirten Erdoğan, sporcuların başarılarının katlanarak devam etmesi temennisinde bulundu.

"KAZANILAN MADALYALAR DİĞER SPORCULARIMIZA DA İLHAM KAYNAĞI OLACAKTIR"

Erdoğan, atletizmden karateye, güreşten basketbola kadar pek çok branşta elde edilen başarıların milletin göğsünü kabarttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sporun her alanında dünyada üst sıralara tırmanan Türkiye'nin daha önce sınırlı varlık gösterdiği cimnastikte de yeni bir hava yakalaması, geleceğimiz adına gerçekten ümit vericidir. Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan madalyalar, cimnastik sporuna olan ilgiyi artırmanın yanı sıra diğer branşlardaki sporcularımıza da ilham kaynağı olacaktır."

KASA HEDİYE EDEBİLECEĞİNİ KAYDETTİ

Sporculara, "madalyaları çaldırmayın" diye seslenen Erdoğan, 40'ın üzerinde madalyanın çalındığının haberlere yansıdığını hatırlattı. Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın madalya kazanan sporculara kasa hediye edebileceğini kaydetti.