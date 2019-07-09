Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı
1 saat önce
- Törenden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi Binası önünde Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:25 Kaynak: AA
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