Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı

1 saat önce

- Törenden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi Binası önünde Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine iştirak etti.

- Törenden detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi Binası önünde Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:25 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa, Saraybosna, Türkiye, Güncel
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