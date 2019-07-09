Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı

43 dakika önce

- Törenden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi Binası önünde Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine iştirak etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa, Saraybosna, Türkiye, Güncel
- Törenden detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi Binası önünde Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:49 Kaynak: AA
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