Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene katıldı
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- Törenden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi Binası önünde Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine iştirak etti. Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:49 Kaynak: AA
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