Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hassen, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Hassen'in eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik çalışanlarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

(Derya Yetim - Fatih Erdoğan/İHA)