Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hassen, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Hassen'in eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik çalışanlarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
(Derya Yetim - Fatih Erdoğan/İHA)
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