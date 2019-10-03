Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisini kabul etti

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisini kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'i kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hassen, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Hassen'in eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik çalışanlarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:42 Kaynak: İHA
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