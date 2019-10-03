Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisini kabul etti
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hassen, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Hassen'in eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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