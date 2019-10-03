Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisini kabul etti

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hassen, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Hassen'in eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı, Sri Lanka, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
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