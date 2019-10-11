Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul ediyor
48 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:32 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
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