Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul ediyor
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul ediyor

Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul ediyor

18 dakika önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, STOLTENBERG'İ KABUL EDİYOR (fotoğraflar)Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, STOLTENBERG'İ KABUL EDİYOR (fotoğraflar)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul ediyor

Jens Stoltenberg, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:55 Kaynak: DHA
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