Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul ediyor (görüşmeden görüntüyle)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul ediyor (görüşmeden görüntüyle)

Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul ediyor (görüşmeden görüntüyle)

2 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı erdoğan, stoltenberg'i kabul ediyor (görüşmeden görüntüyle), System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul ediyor.  Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Detaylar


Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:16 Kaynak: DHA
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