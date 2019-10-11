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Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Stoltenberg, Dolmabahçe'den ayrıldı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Jens Stoltenberg, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
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