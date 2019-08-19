Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:01 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Muğla
'nın Yatağan
ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
, Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti ve ören yerini ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a Muğla Valisi Esengül Civelek
ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz
eşlik etti.
Erdoğan çifti, ziyaret sırasında bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet etti, ikramlardan tattı, tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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