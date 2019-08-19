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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi (2)

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN STRATONIKEIA'YA DESTEK SÖZÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı,, Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaretleri sırasında, girişte Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, AK Parti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi (2), System.String[]

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN STRATONIKEIA'YA DESTEK SÖZÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı,, Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaretleri sırasında, girişte Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Yatağan Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Toksöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ümmühan Toksöz, AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Ali Tekin, daire amirleri ve siyasi partilerin temsilcileri karşıladı.
Karşılamanın ardından,  dünyanın en büyük beyaz mermer kentlerinden biri olarak kabul edilen Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt eşliğinde gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kent ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
İnceleme gezisinin ardından üzerinde Stratonikeia'daki yapıların yer aldığı karakalem çalışma tablosu hediye edilen Erdoğan, tabloyu yapan kazı ressamı Aydın Erkuş'la tanışmak istedi. Erkuş'un gelmesiyle çalışmalar hakkında ondan da bilgi alan Erdoğan, Stratonikeia'ya hayran kaldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, antik kentteki kazı ve kamulaştırma çalışmalarına destek sözü verdi. Köy meydanı ve tiyatronun ayağa kaldırılması için gereken desteği sağlayacağını belirten Erdoğan, gerekli talimatları vereceğini söyledi.
Öte yandan, kentte kendisini karşılayanların arasında yer alan Belediye Başkanı Toksöz'ü de kutlayan Erdoğan, 47 yıl sonra Yatağan'da ilk defa CHP'nin seçim kaybettiğinin hatırlatılması üzerine, Toksöz ve ekibine başarılar diledi.
Basına kapalı gerçekleştirilen özel ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kentten ayrıldı.
Burak ALPER KUŞ/YATAĞAN (Muğla),


Yatağan, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:18 Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan antik kenti el ele tutuşarak gezdi
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