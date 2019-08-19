Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti ve ören yerini ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz eşlik etti.
Erdoğan çifti, ziyaret sırasında bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet etti, ikramlardan tattı, tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.


Recep Tayyip Erdoğan, Yatağan, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:26 Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan antik kenti el ele tutuşarak gezdi
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