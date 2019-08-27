Cumhurbaşkanı erdoğan, su-57'yi inceledi
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık fuarında Su-57'yi inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:44 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, açılışına katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık fuarında Su-57'yi inceledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beşinci nesil Rus Su-57 savaş uçağını, Türk mevkidaşı Erdoğan'a anlattı.
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Erdoğan'ın Su-57'yi incelemesi
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