Cumhurbaşkanı erdoğan su-57'yi inceledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su-57'yi incelediSiyamend KAÇMAZMOSKOVA (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık fuarında Su-57'yi inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:11 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su-57'yi inceledi
Siyamend KAÇMAZMOSKOVA (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık fuarında Su-57'yi inceledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beşinci nesil Rus Su-57 savaş uçağını, Türk mevkidaşı Erdoğan'a anlattı.
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