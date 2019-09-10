Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri...

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir. Etnik temizlik yapan, bölge halkını göçe zorlayan, Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapı muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır."

Recep Tayyip Erdoğan, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye sınırında hareketlilik! ABD'nin zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerinde
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor Oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:33:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]