Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir. Etnik temizlik yapan, bölge halkını göçe zorlayan, Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapı muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır."
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