Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir...
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil."
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil."
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 14 milyar TL'lik 5 projeye teşvik verilecek Erdoğan'ın "Nerede şimdi?" dediği Abdüllatif Şener, son görüntüsüyle olay oldu Azerbaycanlı genç, Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için 17 gün bisiklet sürecek Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali: Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz