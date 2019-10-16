Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok....
47 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek."
Erdoğan'dan AK Partili vekillere uyarı: Arka bahçelerden toplayıp getirmeyelim Erdoğan: Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer AK Parti Meclis Toplantısı'na Gündoğdu Marşı damga vurdu