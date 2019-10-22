Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu."
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:16 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu." - ANKARA
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