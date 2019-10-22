Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu."
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu."

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:16 Kaynak: İHA
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