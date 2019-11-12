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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil"
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil" - ANKARA
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