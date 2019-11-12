Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu an itibariyle terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil" - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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