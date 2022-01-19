Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı bir mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak, sorunlara çözümler üretmek, programlarındaki işlerin takibini yapmak ve yeni projeler geliştirmek için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın yakın tarihin en büyük sağlık ve ekonomik krizini yaşadığı bir dönemde hem Türkiye'yi bu fırtınadan sahil-i selamete çıkartmak hem de önlerine gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

İstikrar ve güven iklimini güçlendirerek, programları kararlılıkla uygulayarak ekonomideki hedeflerine ulaşmalarını engellemek isteyenlere aradıkları ortamı vermeyeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin boş teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan, insanımızın önüne herhangi bir vizyon ve umut koymayan; polemiklerle, kavgalarla, itiş kakışlarla kaybedecek vaktinin ve enerjisinin olmadığı bilinciyle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"Hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebiliyoruz"

Türkiye'nin son 20 yılda kurduğu güçlü altyapı üzerinde küresel sınamalara hiç olmadığı kadar hazırlıklı girdiği bir dönemden geçtiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugünün Türkiye'si ne 1970'li yılların ne de 1994 ve 2001 krizlerinin kırılganlığıyla maluldür. Siyasetinden ekonomisine kadar tüm unsurlarıyla küçük iç sarsıntılar ve dış baskılarla yerle yeksan olan Türkiye fotoğrafı hamdolsun artık geride kalmıştır. Ülkemizin Gezi olaylarından beri yaşadığı her hadise bu gerçeği bize tekrar tekrar göstermiştir. Milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin gücü devletimizin altyapısı ve makro dengeleriyle geldiği seviyenin desteği sayesinde kendi hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebiliyoruz. Bunun son örneği geçtiğimiz aylarda yaşadığımız ekonomimizin gerçekleriyle uyumlu olmayan, daha ziyade belli kesimlerin oluşturduğu suni bir panik halinin etkisiyle ortaya çıkan döviz kuru dalgalanmasında hep birlikte şahit olduğumuz konudur."

"163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi içerisinde dinmesini bekledikleri bu dengesizlik halinin devam etmesi üzerine, serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde 20 Aralık'ta açıkladıkları tedbir paketiyle panik havasını dağıtmak mecburiyetinde kaldıklarını ifade ederek, "Her şey bitip kur yeniden dengeye oturduğunda görüldü ki aslında ortaya böyle bir sert çıkış yaşanmasını gerektirecek hiçbir sebep, hiçbir tehdit, hiçbir tehlike mevcut değildir. Açıkladığımız tedbir paketindeki unsurlardan biri olan Kur Korumalı Türk Lirası mevduatına bireylerin ve yatırımcıların ciddi ilgi gösterdiğini görüyoruz. Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir." diye konuştu.

Katılım finans kuruluşlarını da sisteme dahil ederek bu imkanın cazibesini artırdıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Döviz ve altın cinsi hesaplardan bu mevduata dönüşleri, zorunlu karşılıktan muaf tuttuk. Tüzel kişilerin döviz ve altın hesaplarından bu sisteme geçişini teşvik etmek için stopaj oranını sıfırladık. Türk Lirası hesaplarına Hazine desteğinin hukuki altyapısını oluşturacak kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülmektedir. Merkez Bankamız da dış ticaret firmalarına Türk Lirası vadeli döviz satım ihaleleri düzenleyerek kendi paramızın istikrarına katkıda bulunuyor. Devlet iç borçlanma senetlerine olan talebi artırmak için burada da stopajları sıfıra indirdik, aynı şekilde temettü gelirlerine uygulanan stopajı 5 puanlık indirimle yüzde 10'a çektik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yastık altı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Bu çerçevede hurda altın değerleme sisteminin işlerliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için milyem değerlerinde değişiklik yaptık. Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı bir mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz. İsteyen vatandaşlarımızın bu sisteme verdikleri altınlarını veya darphane altını bazında açtıkları hesaplarındaki birikimlerini fiziki altın olarak alabilmelerini de sağlayacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracını farklı alternatiflerle sürdürdüğünü belirten Erdoğan, tutarı 250 milyar lirayı, katılımcı sayısı 13,2 milyon kişiyi bulan Bireysel Emeklilik Sistemindeki devlet katkısını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkartan kanun teklifinin de Meclis Genel Kurulunda olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Girişimci Sermayesi Yatırım Fonu katılma paylarıyla girişimci sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kazançları kurumlar vergisinden istisna tutuyoruz. Bunun yanında çeşitli fonlardan elde edilen kar paylarının iştirak kazançlarını da bu kapsama alıyoruz. Kamu iktisadi teşebbüslerinden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartarak yatırımcılarımıza Türk Lirası bazlı yeni alternatifler sunuyoruz. Kamu bankalarının kredilerinin belli bir oranını her yıl önceden ilan edilecek sektörlere şeffaf bir şekilde kullandırmalarını temin ediyoruz. Kredi Garanti Fonu desteğiyle istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı da bitmek üzeredir."

Finansal istikrar ve güveni temin için sermaye artırımlarını teşvik ettikleri bankaların kredi tahsisi ve izlemesini uluslararası standartlara uygun sistemlerle yapabilmelerini sağlayacak bir altyapı kurduklarını söyleyen Erdoğan, böylece proje odaklı bankacılığı yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

İhracat ve imalat sektörlerindeki sanayi şirketlerinin kurumlar vergilerini 1 puan indiren düzenlemenin de Mecliste görüşüldüğüne işaret eden Erdoğan, Katma Değer Vergisi'nde etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlayacak çalışmanın da tüm taraflarla görüşülerek hazırlandığını bildirdi.

"Açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız"

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Finansal İstikrar Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitesi gibi yapıları etkin şekilde çalıştırdıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hazırlıklarını sürdürdüğümüz çalışmaları ilgili taraflarla beraber olgunlaştırarak kamuoyuyla paylaşmayı ve hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Kendi ülkesinin ve ekonomisinin felaketi pahasına açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Kısır hesaplarla hareket ederek içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri, kusura bakmasınlar affetmeyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda sabrıyla, fedakarlığıyla, gayretiyle, emeğiyle, üretimiyle, dirayetiyle bize destek veren her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum.

Nice büyük mücadelelerden alnının akıyla çıkan, nice aşılmaz gözüken engelleri geride bırakan, nice olmaz denilenleri gerçekleştiren bir millet olarak inşallah bu ekonomi programımızı da başarıya ulaştıracağız. Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de tasarrufunu da Türk Lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz. Ülkemizde döviz mevduat hesapları hala oldukça yüksek seviyelerdedir. Vatandaşlarımızı, kurumlarımızı, yatırımcılarımızı sağladığımız imkanlardan faydalanarak dövizden kendi paramıza ve kendi paramızla yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz."

(Sürecek)