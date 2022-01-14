Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde yüzde 70 yerlilik oranına ulaştık - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'ne katıldı.
Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
"Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum.
Yaptığımız atılımlarla bölgesinde söz sahibi bir ülke haline geldik. Türkiye'nin tüm ambargolara rağmen milli çıkarının gerektirdiği hamleleri yapabilmesi savunma sanayiindeki gelişmeler sayesindedir. Geçmişin eksiklerini giderdik, bugünün hazırlıklarını yapıyoruz.
Kaynak: İHA
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