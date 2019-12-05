Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar FETÖ'nün ileri gelenlerinden teslim edilenler oldu.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu ana kadar FETÖ'nün ileri gelenlerinden teslim edilenler oldu. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar FETÖ'nün ileri gelenlerinden teslim edilenler oldu.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar FETÖ'nün ileri gelenlerinden teslim edilenler oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar FETÖ'nün ileri gelenlerinden teslim edilenler oldu. Hala bu konuda görüşme yaptığımız devletler var."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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