Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar Rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu ana kadar Rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar Rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir...

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar Rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar Rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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