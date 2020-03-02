Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu ana kadar Rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar Rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir...
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar Rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar Rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır."
Son Dakika Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti 1 tonluk tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor Erdoğan ve Tatlıses'le el ele poz veren Şivan Perwer: Pişman değilim Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu daha başlangıç" deyip rejimin kaybını tek tek sıraladı