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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar Rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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