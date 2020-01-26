Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar"

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi Enkaz altında kalan karı kocayı büyük çaba göstererek kurtaran Suriyeli genç, kurtardığı çiftle görüştü Enkaz başındaki köpeğin, acı bekleyişi yürekleri dağladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 16:09:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]