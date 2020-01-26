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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar"
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