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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Çalışmalarını sürdürüyorlar"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:49 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar"
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