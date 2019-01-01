Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Ankara'da Millet Bahçesi Projesi Hazırlanıyor, İnşası Başlanacak."
1 saat önce
IHAAW160132-SIY/01-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Ankara'da Millet Bahçesi projesi hazırlanıyor, inşası başlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:07 Kaynak: İHA
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