Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Ankara'da Millet Bahçesi Projesi Hazırlanıyor, İnşası Başlanacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Ankara'da Millet Bahçesi Projesi Hazırlanıyor, İnşası Başlanacak."

1 saat önce

IHAAW160132-SIY/01-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Ankara'da Millet Bahçesi projesi hazırlanıyor, inşası başlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW160132-SIY/01-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Ankara'da Millet Bahçesi projesi hazırlanıyor, inşası başlanacak." 01.01.2019 16: 01: 32 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:07 Kaynak: İHA

Millet Bahçeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Politika
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