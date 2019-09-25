Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Azad Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Azad Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Azad Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Azad Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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