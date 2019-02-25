Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Bizim IMF'ye Borcumuz Yok, Orayla da İşimiz Yok."
21 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok, orayla da işimiz yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok, orayla da işimiz yok."
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:58 Kaynak: AA
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