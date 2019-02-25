Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Bizim IMF'ye Borcumuz Yok, Orayla da İşimiz Yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Anda Bizim IMF'ye Borcumuz Yok, Orayla da İşimiz Yok."

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok, orayla da işimiz yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok, orayla da işimiz yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:58 Kaynak: AA

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